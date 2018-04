Congo, 5 ranger uccisi nel parco dei "gorilla nella nebbia"

Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno reso noto che 5 ranger e un autista sono stati uccisi lunedì in un attacco nel Parco nazionale di Virunga. Il parco, che ospita i gorilla di montagna, specie a rischio estinzione, ha confermato la notizia, precisando che un sesto ranger è stato ferito. Non c'è stata una rivendicazione dell'attentato. I sospetti vanno su gruppi di ribelli attivi nell'area.

Virunga, patrimonio mondiale dell'Unesco, ospita un quarto dei gorilla di montagna ancora in libertà. Questi animali sono cacciati dai bracconieri e il loro habitat è distrutto dalla deforestazione per la produzione di carbonella. Questa attività è gestita dai gruppi di ribelli per finanziare la loro guerriglia.

Nel parco di Virunga lavorava per studiare i gorilla la naturalista americana Diane Fossey, uccisa probabilmente da bracconieri nel 1985. La sua vicenda è raccontata nel film "Gorilla nella nebbia" del 1988, con Sigourney Weaver.