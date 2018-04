India: bus in burrone, morti 27 bambini

(ANSA) - NEW DELHI,9 APR - Almeno 30 persone, fra cui 27 bambini, sono morti oggi nello Stato di Himachal Pradesh quando l'autobus su cui viaggiavano è caduto in un burrone. Lo riferisce la tv India Today.

Il sovrintendente di polizia Santosh Patyal ha confermato l'incidente precisando che per un errore dell'autista l'autobus è uscito di strada nel distretto di Kangra, precipitando per oltre 30 metri. Tutti erano allievi di una scuola ed avevano meno di dieci anni.