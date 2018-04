Francia:principe saudita cena con Macron

(ANSA) - PARIGI, 9 APR - Cena a sorpresa per l'inizio della visita del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman a Parigi, atteso da proteste sul tema dei diritti umani e per il conflitto in Yemen: il presidente Emmanuel Macron lo ha incontrato ieri sera in una cena privata al museo del Louvre, un appuntamento che non era stato annunciato dall'Eliseo.

Sull'inatteso rendez-vous si stanno sollevando già le prime polemiche e l'Eliseo si è affrettato a precisare che la straordinaria cornice della cena è stata scelta vista la partnership saudita con il museo.

Durante la visita del principe ereditario, che firmerà importanti accordi commerciali con la Francia, sono previste proteste per i raid aerei contro i ribelli nello Yemen.