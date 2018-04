Ungheria: larga vittoria Orban, al 49%

Le elezioni in Ungheria danno in testa con una larga maggioranza il partito Fidesz del premier Viktor Orban. Dai risultati provvisori, mentre è ancora in corso lo spoglio, il partito Fidesz di Viktor Orban ha vinto con il 49%, conservando la maggioranza assoluta nel Parlamento. Secondo è Jobbik con il 20%, terza l'alleanza socialisti-verdi con 12%. La vittoria di Orban arriva al termine di un'elezione caratterizzata da un'altissima affluenza alle urne.