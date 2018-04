Incendio nella Trump Tower a New York , un morto

(ANSA) - WASHINGTON, 8 APR - Un incendio si è sviluppato al 50/mo piano della Trump Tower a New York causando la morte di una persona e il ferimento in maneira lieve di almeno quattro pompieri. La vittima si trovava all'interno dell'appartamento da cui sono scaturite le fiamme.

L'edificio non è stato evacuato e l'origine del rogo è stato individuato. L'8 gennaio scorso era scoppiato un altro incendio nella Trump Tower, causato pare da un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. In quel caso, non ci fu nessun ferito. La Trump Tower, sulla Quinta strada a Manhattan, è uno degli edifici più iconici della città di New York ed è l'emblema stesso dell'impero Trump. E' anche lo scenario principale del reality show The Apprentice. La torre, ultimata nel 1983, è alta 202 metri e fu costruita da Donald Trump e dalla Axa Equitable Life Insurance Company, su disegno di Der Scutt. Oltre alla sede della Trump organization, il grattacielo ospita l'appartamento privato su tre piani della famiglia del presidente, dal 66/mo al 68/mo piano.