Gaza: palestinese ucciso su confine

Un palestinese e' stato ucciso stamane, presumibilmente dal fuoco di militari israeliani, mentre era in prossimità del confine ad est di Gaza City. Lo ha reso noto il ministero della sanità. In Israele per ora non c'è conferma. A Gaza la tensione è alta alla vigilia della ripresa domani di una 'Marcia del Ritorno' di massa, in prossimità del confine con Israele. L'ospedale Shifa sta svuotando la corsie nel timore che domani debba accogliere numerosi feriti.

Il palestinese ucciso, di cui è stata annunciata la morte poco fa da fonti mediche, è lo stesso che era stato colpito nella notte dall'esercito israeliano vicino alla barriera di sicurezza nella parte nord di Gaza. L'uomo è stato colpito da un drone israeliano e il suo corpo è giunto stamane all'ospedale Shifa di Gaza, hanno precisato fonti mediche secondo cui la sua identità non è stata ancora stabilita. In precedenza il portavoce militare aveva informato che un velivolo israeliano aveva colpito la scorsa notte un "terrorista armato" mentre si trovava accanto ai reticolati di confine nel settore settentrionale della Striscia di Gaza