Trump ordina, 'Guardia nazionale a confine con Messico'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha disposto che il dipartimento della Difesa e quello per la Sicurezza Interna lavorino con i governatori per procedere con il dispiegamento della Guardia Nazionale alla frontiera sud con il Messico per rafforzane la sicurezza e firmerà oggi il relativo ordine. Lo ha annunciato la segretario per la Sicurezza Interna Kirstjen Nielsen: "La sicurezza delle frontiere riguarda la sicurezza interna che è a sua volta è sicurezza nazionale. La minaccia è reale, è il momento di agire".



L'auspicio - ha sottolineato il segretario per la sicurezza Interna Nielsen - è che la Guardia Nazionale possa essere dispiegata "immediatamente" alla frontiera sud. Non è al momento chiaro però quante truppe verranno impiegate né quanto a lungo resteranno in servizio al confine o quanto l'operazione costerà. Il mandato della Guardia Nazionale sarà di supporto alle autorità di frontiera e non ha competenza nella detenzione e gestione degli immigrati che attraversano il confine illegalmente.