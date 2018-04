Cina, dazi a Usa, anche su soia e auto

(ANSA) - PECHINO, 4 APR - La Cina risponde agli Usa proponendo dazi sull'import di 106 prodotti americani, tra cui soia, auto, aerei e prodotti chimici, per totali 50 miliardi di dollari, una misura di pari forza a quella annunciata dagli Stati Uniti: lo anticipa la Cctv, la tv di Stato cinese.

La Cina intende anche rivalersi immediatamente contro gli Usa davanti all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) sfidando la legalità dei dazi decisi o proposti dall'amministrazione americana di Donald Trump: per l'ambasciatore cinese al Wto, Zhang Xiangchen, le misure Usa sono "un'intenzionale ed evidente violazione dei principi fondamentali del Wto di non discriminazione".