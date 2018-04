Usa: donna spara in sede Youtube, feriti

Una donna ha sparato colpi d'arma da fuoco presso la sede di Youtube a San Bruno, nella Baia di San Francisco, California, ferendo diverse poersone, 4-5 delle quali ricoverate subito in ospedale, e sarebbe poi morta suicida. O, come ha precisato la polizia, "in seguito a ferite autoinflitte". All'interno la polizia ha poi trovato almeno altri quattro feriti.

La polizia aveva evacuato il complesso di Youtube, dove lavorano 1.700 dipendenti. La sparatrice è stata descritta come una donna bianca con fazzoletto in testa e, secondo informazioni raccolte da un sito Kron4, voleva colpire il fidanzato.

Un portavoce dell'ospedale di Stanford, a San Francisco, ha confermato l'arrivo di quattr o cinque pazienti coinvolti nell'episodio, ma non ha fornito dettagli sulle loro condizioni.

Google, che è proprietaria di Youtube, ha riferito di essere "in coordinamento con le autorità" in California. Il presidente Donald Trump è stato informato.