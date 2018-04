Spari nel quartier generale di Youtube negli Usa, 4 feriti

Colpi d'arma da fuoco nel quartier generale di Youtube a San Bruno, California, in un caffè all'aperto del campus. A sparare sarebbe stata una donna, che è poi uccisa. Ci sarebbero alcuni feriti. L'ospedale di Standford, a San Francisco, ha riferito di aver accolto da quattro pazienti coinvolti nella sparatoria. Alcuni dipendenti sono stati evacuati con le mani alzate dalla polizia, altri invece sono barricati all'interno della sede, come hanno rivelato loro stessi sui social media. In un tweet la polizia di San Bruno, in California, esorta il pubblico a tenersi lontano dalla zona.

Secondo quanto riferito da una fonte a Kron4 news, a sparare sarebbe stata una donna che voleva colpire il suo fidanzato. Un testimone ha detto di aver sentito esplodere una ventina di colpi.