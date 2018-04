Problema a Eurocontrol, rischio ritardi 50% voli Europa

Un problema tecnico a Eurocontrol sta disturbando il traffico aereo in Europa. Lo ha riferito la stessa agenzia con un alert sul suo sito, precisando che il problema riguarda il Enhanced Tactical Flow Management System, cioè il sistema che si prende cura dei voli europei e che "sono in atto procedure di emergenza".

"Sui 29.500 voli programmati oggi sulla rete europea circa la metà potrebbe subire ritardi a causa dell'interruzione del sistema", riferisce Eurocontrol in una nota sul suo sito web in relazione al guasto. Il ripristino completo è annunciato in serata.