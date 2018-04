Gaza: un dimostrante ucciso. Lega araba chiede a Onu commissione d'inchiesta

Un dimostrante palestinese è morto dopo essere stato ferito "durante scontri con l'esercito israeliano" lungo la barriera di difesa con Gaza. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa secondo cui Ahmed Omar Arafa (25 anni) è stato colpito ad est del campo profughi di al-Bureij nella parte centrale della Striscia.

Lega araba chiede a Onu commissione d'inchiesta - Il Consiglio della Lega araba sostiene la richiesta palestinese di una commissione internazionale di inchiesta sui "crimini di guerra commessi dalle forze israeliane" a Gaza. Il Consiglio ha adottato all'unanimità un documento per chiedere al Consiglio di sicurezza dell'Onu e all'Assemblea generale di prendere le misure necessarie per aprire indagini "credibili, limitate nel tempo, e assicurare un meccanismo chiaro per giudicare i responsabili israeliani di questi crimini e risarcire le vittime".