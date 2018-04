Reporter turca capo stampa estera Italia

(ANSA) - ROMA, 1 APR - In un momento particolarmente buio per il mondo dei media in Turchia, la corrispondente turca a Roma per l'agenzia Dogan, Esma Cakir, 38 anni, è stata nominata presidente dell'Associazione della Stampa Estera in Italia che raggruppa 54 Paesi e 350 membri. Cakir è la prima giornalista turca e la quarta donna a ricoprire l'incarico. In precedenza erano state Ann-Marie Kjellander, dalla Svezia, Valentina Alazraki, dal Messico e Marcelle Padovani, dalla Francia.

"Sono molto felice che una donna sia stata eletta a presidente e credo che questo sia un segnale per un cambiamento", ha commentato Cakir. La corrispondente, che ha iniziato la sua carriera con il quotidiano Hürriyet nel 2001, lavora per l'agenzia Dogan a Roma dal 2009.