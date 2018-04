Egitto: tanti i voti alle elezioni presidenziali per Mohamed Salah

Oltre un milione di egiziani che si sono andati a votare alle elezioni presidenziali hanno deciso di annullare la scheda, di questi molti hanno dato la loro 'preferenza' al campione di calcio Mohammed Salah. Lo riporta l'Economist. Anche se i risultati ufficiali delle presidenziali in Egitto usciranno solo la prossima settimana ed appare scontata la vittoria del presidente con il 92% dei voti, il quotidiano Al Ahram ha raccontato il successo elettorale della star del Liverpool ed eroe dell'idolatrata nazionale di calcio. A Salah, invece, di queste elezioni, poco importava tanto che dopo le due amichevoli con la Svizzera ha deciso di tornare direttamente a Liverpool invece di rientrate in anticipo al Cairo con la squadra per votare.