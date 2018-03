Mosca espelle due diplomatici italiani

L'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata d'Italia presso la Federazione Russa è stato convocato presso il Ministero degli Esteri russo, dove il Direttore del Primo Dipartimento Europeo ha consegnato all'Incaricato d'Affari una Nota verbale con la quale Mosca formalizza la decisione di espellere due funzionari dell'Ambasciata italiana. Lo rende noto la Farnesina, specificando che ai funzionari espulsi è stata concessa una settimana di tempo per lasciare il territorio della Federazione Russa.

Sempre oggi anche gli ambasciatori a Mosca di Londra, Parigi e Berlino sono stati convocati presso il ministero degli Esteri russo nell'a,bito della 'guerra diplomatica' seguita all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia in Inghilterra. Mosca ha dato alla Gran Bretagna un mese per "ridurre" (ulteriormente) il numero dei suoi diplomatici presenti in Russia così da "equiparare" il numero dei diplomatici russi di stanza nel Regno Unito, fa sapere il ministero degli Esteri russo in una nota.