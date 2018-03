Afghanistan: cinque maestri rapiti

(ANSA) - KABUL, 30 MAG - Uomini armati afghani, presumibilmente talebani, hanno rapito giorni fa cinque maestri in un villaggio della provincia occidentale di Herat, uccidendone uno. Lo riferisce oggi la tv Tolodi Kabul.

Il sequestro, precisa l'emittente citando il portavoce del governo provinciale Farhad Jailani, è avvenuto nel distretto di Shindand e uno degli insegnanti è stato ucciso ieri sera in circostanze non chiare. Oggi la foto della vittima è stata postata da molte persone su Facebook. La sorte degli altri quattro rapiti, ha infine detto Jailani, è per il momento sconosciuta.

Si tratta del secondo sequestro di persona realizzato questa settimana in Herat dopo quello, martedì, di tre dipendenti di una compagnia impegnata nella costruzione di una strada. Anche in questo caso nulla si sa dei rapiti.