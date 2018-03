Usa: Trump annuncia nuova sostituzione,via ministro Reduci

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato via Twitter una nuova sostituzione nel suo governo: via il segretario per i Reduci, David Shulkin; al suo posto propone l'ammiraglio Ronny Jackson, che e' attualmente il medico del presidente alla Casa Bianca. Si tratta della seconda sostituzione al vertice di un dicastero annunciata via Twitter. Ma segue una serie di uscite dall'amministrazione Usa dall'insediamento di Trump alla Casa Bianca, in particolare fra i suoi piu' stretti collaboratori nella West Wing.

Le indiscrezioni su una possibile sostituzione di Shulkin si rincorrevano da giorni e in seguito polemiche di natura etica su viaggi pagati con fondi pubblici. Il ministro aveva acconsentito di rimborsare 4mila dollari dopo che l'ufficio etico interno al ministero aveva stabilito che questo aveva inopportunamente accettato biglietti per assistere al torneo di Tennis di Wimbledon e che il suo allora capo di gabinetto aveva manomesso delle email per giustificare spese per viaggi della moglie con lui in Europa.

Sempre in seguito a critiche di natura etica su spese di viaggio si era dimesso lo scorso settembre uil segretario per la Sanita'. Sono pero' quelle all'interno della West Wing le sostituzioni piu' clamorose e numerose che si registrano fino ad ora, a partire dal consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn coinvonto nell'inchiesta sul cosiddetto Russiagate, ma anche lo stratega di Trump Steve Bannon ha da tempo lasciato la Casa Bianca, cosi' come e' stato sostyituito il capo di gabinetto Rience Priebus con l'attuale John Kelly. Di direttori della comunicazione poi la Casa Bianca ne ha cambiati diversi, con la sequenza piu' nota che va da Sean Spicer ad Anthony Scaramucci alla fedelissima del presidente Hope Hicks che ha lasciato nelle scorse settimane. Via anche il consigliere economico Gary Cohn menytre la sostituzione piu' recente riguarda il generale H.R. McMaster rimpiazzato da John Bolton nel ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump ha affermato: "Ci saranno sempre cambiamenti".