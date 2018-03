Due indagati per l'assassinio a Parigi della donna sopravvissuta alla Shoah

I due sospetti nell'inchiesta sull'assassinio di Mireille Knoll, superstite dell'Olocausto trovata carbonizzata e pugnalata nella sua casa di Parigi, sono da questa mattina indagati per omicidio a sfondo antisemita. Lo ha appreso la radio France Info da fonti

giudiziarie.

Il corpo di Mireille Knoll, 85 anni, sfuggita di un soffio al più grande rastrellamento di ebrei in Francia durante la seconda guerra mondiale, è stato ritrovato parzialmente carbonizzato nel suo appartamento parigino venerdì scorso. Viveva sola. L'autopsia ha appurato la morte per una serie di pugnalate, dopo le quali le fiamme sono state appiccate nell'appartamento.

"Esprimo la mia emozione davanti allo spaventoso crimine

commesso contro la signora Knoll - ha twittato questa mattina il

presidente Emmanuel Macron - ribadisco la mia determinazione

assoluta a lottare contro l'antisemitismo".

Mireille era una bambina, aveva 10 anni, quando riuscì a sfuggire al rastrellamento più feroce compiuto nella Francia occupata dai nazisti, quello del Velodrome d'Hiver a Parigi. Nata nel 1932, riuscì miracolosamente a scappare da Parigi con la madre - che aveva un passaporto brasiliano - evitando il rastrellamento che nel 1942, a metà luglio, preparò la deportazione di 13.000 ebrei.

A 85 anni, lei - ebrea parigina - è stata assassinata in casa: 11 coltellate, poi le fiamme che l'hanno bruciata insieme al suo appartamento. I due uomini ora indagati sono pregiudicati. La procura indaga per antisemitismo, mentre l'intera comunità ebraica è sconvolta.

Un anno dopo l'atroce fine di un'altra ebrea a Parigi, Saraj Halimi, l'assassinio di Mireille Knoll getta ombre pesanti sul clima che si respira nella capitale francese e non più soltanto in banlieue.