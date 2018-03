Catalogna: Madrid, arresto Puigdemont è buona notizia

L'arresto in Germania del presidente catalano Carles Puigdemont è "una buona notizia" ha affermato la vicepremier spagnola Soraya Saenz de Santamaria. Secondo la 'numero due' del governo del premier Mariano Rajoy il fermo del leader catalano in esilio da 5 mesi dimostra che "nessuno può prendersi gioco indefinitamente della giustizia" spagnola.

La decisione sull'ex presidente catalano "spetta agli organi giudiziari e dunque non vi è alcun coordinamento fra i governi di Berlino e Madrid in proposito". Lo ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri tedeschi, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo ad una domanda sull'arresto di Puigdemont avvenuto ieri nel Land dello Schleswig-Holstein.

E hanno fatto 101 feriti lievi gli incidenti in Catalogna fra polizia e manifestanti durante le proteste contro l'arresto dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont in Germania. Sei persone sono state fermate. I servizi di emergenza medica Sem hanno indicato di avere assistito 93 persone a Barcellona, fra cui 23 agenti, per lo più per contusioni, sette a Lleida e 1 a Tarragona.