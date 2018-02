Spagna: ingiurie a re, rapper in carcere

Il tribunale supremo di Madrid ha confermato e reso definitiva la condanna a tre anni e mezzo di carcere al rapper di estrema sinistra Josep Miquel Angel Arenas 'Valtonyc' per 'ingiurie al re' e 'apologia del terrorismo'.

Il cantante maiorchino è stato condannato per alcune canzoni nelle quali ha, fra l'altro, affermato che "i Borbone sono mafiosi" e preso posizione in difesa di membri dell'Eta, il gruppo armato basco. Il cantante, che si è difeso invano invocando la libertà di espressione, ora dovrà entrare in carcere.