Russiagate, si indaga anche su contatti Kushner con Cina

Il procuratore generale che negli Stai Uniti coordina le indagini sul Russiagate, Robert Mueller, starebbe indagando anche sui contatti di Jared Kushner, il genero del presidente Donald Trump, con la Cina. Lo riporta la Cnn citando fonti vicino alle indagini. Gli investigatori, dunque, non solo starebbero andando avanti per verificare i contatti di Kushner con Mosca, ma nel mirino sarebbero finite anche alcune operazioni del marito di Ivanka Trump per ricevere finanziamenti per la sua societa' anche da parte di investitori non russi durante il periodo di transizione.

L'interesse degli investigatori in particolare sarebbe per un incontro che Kushner ebbe col presidente e con altri manager del gruppo assicurativo cinese Anbang Insurance, una settimana dopo l'elezione di Trump. Si tratta del gruppo divenuto proprietario anche del Waldorf Astoria, uno dei piu' celebri e prestigiosi hotel di Manhattan.

A quel tempo Kushner e Wu Xiaohui, presidente di Anbang, stavano per finalizzare un accordo per un investimento cinese nella sede principale dell'impresa di Kushner, sempre a Manhattan sulla Fifth Avenue Nel mirino degli uomini di Mueller anche alcuni colloqui con un investitore del Qatar, l'ex primo ministro Hamad bin Jassim Al Thani, sempre per un investimento nel quartier generale della Kushner Companies, acquistata dal genero di Trump nel 2007 per 1,8 miliardi di dollari. Un investimento finito sotto pressione con la crisi del settore immobiliare negli anni della recessione.