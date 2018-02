Russiagate, Trump: "Chi semina discordia non vincerà"

Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha annunciato che un grand giurì federale ha incriminato 13 cittadini russi e tre entità russe nell'ambito delle indagini sulle interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali americane del 2016.

"Hanno coscientemente e intenzionalmente cospirato per truffare gli Stati Uniti con il proposito di interferire con i processi politici ed elettorali americani", si legge nelle 37 pagine del provvedimento.



Nessuna collusione con Mosca: lo ribadisce il presidente americano Donald Trump su Twitter commentando gli ultimi sviluppi sul Russiagate. "La Russia - scrive - ha iniziato la sua campagna anti-americana nel 2014, ben prima che io annunciassi la mia candidatura alla presidenza. I risultati delle elezioni non sono stati influenzati. La campagna di Trump non ha fatto niente di sbagliato. Nessuna collusione!".

"Non possiamo permettere a quelli che seminano confusione, discordia e rancore di vincere": lo afferma Donald Trump commentando gli sviluppi del Russiagate. "E' tempo di fermare gli attacchi di parte - afferma -le accuse false e violente, le teorie inverosimili, che hanno il solo scopo di favorire i propositi di cattivi attori come la Russia e di non fare nulla per proteggere i principi delle nostre istituzioni". "Dobbiamo essere uniti come americani - aggiunge - per difendere l'integrità della nostra democrazia e delle nostre elezioni".