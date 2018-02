Macron blinda l'Eliseo, reporter fuori

Giornalisti messi alla porta: la consigliera per la comunicazione del presidente Emmanuel Macron, Sibet Ndiaye, ha confermato la volontà di chiudere entro l'estate la sala stampa sistemata da quasi mezzo secolo all'interno dell'Eliseo, per spostarla in una strada limitrofa, fuori dalle mura di cinta del palazzo. Dal 1984, i media francesi e internazionali hanno avuto accesso a questo piccolo spazio dedicato, con alcune postazioni aperte a cronisti e reporter di passaggio e altre permanenti riservate alle grandi agenzie di stampa. Ma ora basta. Ufficialmente, si tratta di trasferire tutto in uno spazio più grande. Ma la decisione è anche la traduzione pratica della dichiarata volontà di Macron di mantenere una 'distanza' con i giornalisti. La storica saletta stampa con una grande finestra sul cortile dell'Eliseo - da cui era possibile osservare entrate e uscite dal palazzo e magari ottenere qualche informazione da un funzionario o da un ministro di passaggio - verrà trasformata in una "sala riunioni".