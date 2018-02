Austria: scontro fra treni, un morto

Uno scontro fra treni si è verificato nei pressi di Niklasdorf, in Austria. L'impatto fra i due treni avrebbe riguardato le fiancate dei vagoni. Coinvolti sono un Euorocity, che si trovava sulla tratta fra Graz e Saarbruecken e, a quanto pare, un convoglio della metropolitana a cielo aperto, la S-Bahn.

In seguito alla collisione, la polizia ha fatto sapere che sono 22 i feriti lievi, di cui 3 bambini. Sono ancora in corso indagini per scoprire la nazionalità dell'unica vittima, una donna che sedeva sul treno EC216, con prenotazione da Graz a Saarbruecken, in Germania. I feriti sono stati condotti negli ospedali circostanti. Ancora ignote le cause dell'incidente.