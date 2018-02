Aereo russo no in fiamme,esploso a terra

Gli investigatori hanno concluso che l'aereo Antonov AN-148 precipitato ieri fuori da Mosca non si è spaccato a mezz'aria ma piuttosto l'esplosione è avvenuta quando il jet ha colpito il terreno. Così la portavoce del Comitato Investigativo russo Svetlana Petrenko. "E' stato accertato che l'aereo era intatto al momento della sua discesa e non si è verificata alcun incendio: l'esplosione è avvenuta quando l'aereo ha colpito il suolo", ha detto la portavoce citata dalla Tass.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto informazioni costanti sulle operazioni di soccorso dell'aereo passeggeri AN-148 ma è ancora troppo presto per parlare delle cause dell'incidente. Così ai giornalisti il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. "Il capo dello stato è costantemente informato" sulle operazioni di soccorso nel luogo dello schianto e sull'indagine che deve accertarne le cause, ha detto Peskov. "Un rapporto finale della commissione governativa sulle cause dell'incidente, ovviamente, al momento è impossibile perché sono trascorse meno di 24 ore dalla tragedia".