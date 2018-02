Venezuela: presidenziali il 22 aprile

Le elezioni presidenziali previste in Venezuela nel 2018 si terranno il prossimo 22 aprile. Ad renderlo noto è il Consiglio Nazionale elettorale del Paese.

L'annuncio, fatto da Tibisay Lucena, a capo dell'organismo elettorale controllato dal governo, è giunto alcune ore dopo la rottura dei colloqui tra governo e opposizione in merito alle garanzie su come sarà condotta la chiamata alle urne. Stati Uniti insieme ad altri Paesi europei e dell'America Latina hanno condannato la decisione del governo di anticipare il voto sottolineando che la scelta ha accorciato i tempi dei negoziati politici e che si tratta di una misura ingiusta nei confronti dell'opposizione.

Il presidente Nicolas Maduro ha già lanciato la sua campagna elettorale per un secondo mandato, ed è attualmente l'unico candidato nel Paese che continua a sprofondare in una crisi economica caratterizzata da un alto tasso di inflazione e mancanza di cibo.