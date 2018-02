Russia: ok a candidatura Putin voto 2018

La Commissione Elettorale Centrale della Russia (CEC) ha ufficialmente registrato il capo di stato in carica Vladimir Putin come candidato indipendente alle presidenziali di marzo 2018. Lo riporta la Tass. Con il via libera a Vladimir Putin salgono a otto i candidati ufficialmente ammessi alla contesa elettorale per la presidenza della Federazione Russa. Ovvero Serghei Baburin, dell'Unione del Popolo russo, Pavel Grudinin, del Partito Comunista, Vladimir Zhirinoski dei Liberaldemocratici, Ksenia Sobchak del movimento Iniziativa Civile, Maxim Suraikin del partito Comunisti della Russia, Boris Titov del partito della Crescita e Grigory Yavlinsky di Yabloko. La lista completa è stata stilata da Alexei Venediktov, direttore dell'emittente Eco di Mosca.