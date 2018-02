Ex spia Mossad fa auguri a tedeschi AfD

Rafi Eitan, figura di spicco in Israele per aver catturato nel 1960 in Argentina il gerarca nazista Adolf Eichmann alla guida di una cellula del Mossad, ha inviato un saluto caloroso al partito di destra radicale 'Alternativa per la Germania' (AfD) e gli ha anche augurato di diventare in futuro una 'Alternativa per l'Europa'. La notizia viene oggi riferita con grande evidenza dalla stampa israeliana secondo cui Eitan (92 anni) ha registrato un messaggio di congratulazioni al partito tedesco nella fiducia che sappia dare un contributo alla lotta contro il terrorismo islamico.

Immediata la condanna dell'ambasciatore di Israele in Germania Jeremy Issacharov, secondo cui l'intervento di Eitan ''e' del tutto fuori luogo''. In un'intervista alla radio militare la moglie di Eitan, Miriam, ha chiesto oggi ai giornalisti di non turbare oltre l'anziano marito che, ha aggiunto, ''ha fatto un passo falso''.