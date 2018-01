'Regeni ucciso per danneggiare rapporti'

"Sa perché volevano danneggiare le relazioni fra Egitto ed Italia? Affinché non arrivassimo qui": lo ha detto a Port Said il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi all'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, durante la cerimonia di inaugurazione del maxi-giacimento di gas Zohr a Port Said, parlando dell'omicidio Regeni. "Non dimenticherò mai la posizione dell'Italia che ci ha sostenuto tanto nonostante il caso Regeni", ha detto Sisi affermando inoltre: "Non dimenticheremo questo incidente".