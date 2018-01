Usa: Rubio licenzia capo staff

Il senatore Marco Rubio licenzia il suo capo dello staff dopo le accuse per ''condotta impropria''. Rubio non entra nei dettagli delle accuse, limitandosi a dire che sono state raccolte ''prove sufficienti per arrivare alla conclusione'' che Clint Reed ''ha violato le politiche in vigore sui rapporti fra un direttore e suoi subordinati''. Il senatore assicura di aver gia' preso ''iniziative per far sì che le vittime della condotta'' di Reed ''abbiano accesso a servizi di cui hanno bisogno ora e in futuro''.