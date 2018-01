Nyt, Hillary Clinton coprì caso molestie

Hillary Clinton nel 2008 coprì un caso di presunte molestie sessuali che coinvolse un alto responsabile del suo staff elettorale. Questo nonostante il manager della campagna le avesse raccomandato di licenziarlo.

La notizia shock è del New York Times, basata sul racconto di almeno otto funzionari che all'epoca lavorarono per la candidata democratica. Se confermata, si tratta di una pesantissima tegola che si abbatte sulla testa della ex first lady, il cui sogno è stato quello di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti e la cui esperienza è fonte di ispirazione anche per una parte del movimento #MeToo contro le violenze e gli abusi sessuali. Anche se non sono mancate le critiche per il suo ruolo defilato e per la sua amicizia di lunga data con Harvey Weinstein, il mega produttore di Hollywood le cui vicende hanno innescato un terremoto senza precedenti, con conseguenze che oltre al mondo dello spettacolo stanno sconvolgendo il mondo della politica, quello dello sport e quello delle imprese di Wall Street e della Silicon Valley. "Spero che qualcuno sfondera' presto questo soffitto di cristallo", disse Hillary quasi in lacrime la notte della sua ultima sconfitta, nel novembre 2016, concedendo la vittoria proprio a quel Donald Trump accusato di molestie e di sessismo durante gran parte della campagna elettorale.