Venezuela: morte Perez, audio ministro alimenta critiche

(ANSA) - CARACAS, 16 GEN - Come sono andate veramente le cose durante l'operazione di polizia in cui è morto Oscar Perez, il poliziotto che si era ribellato contro Nicolas Maduro? Ai dubbi espressi dai media critici sul governo, si è aggiunta oggi una rivelazione del ministro dell'Agricoltura, Freddy Bernal, secondo il quale nello scontro a fuoco erano anche presenti i "colectivos", i temuti gruppi di chavisti armati.

In un audio diffuso dal portale Aporrea - foro privilegiato del chavismo critico - Bernal ha detto che Heiker Vazquez, leader del gruppo "Las Tres Raices", è morto durante l'operazione di polizia in cui è stato ucciso Perez, dopo essere "caduto come un rivoluzionario" insieme ad "un gruppo di patrioti".

Il ministro degli Interni, Nestor Reverol, ha confermato oggi l'uccisione di Perez durante lo scontro a fuoco, insieme a quella di altri sei membri del suo gruppo e di due agenti della polizia, ma non ha fatto alcun accenno all'eventuale partecipazione di civili nell'operazione di polizia.

"Il governo non ha spiegato il motivo per il quale un civile come Vazquez abbia partecipato in modo attivo ad una operazione di sicurezza di questo calibro", si legge in un articolo di Aporrea. (ANSA)