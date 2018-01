Medico Casa Bianca: salute Trump ottima

La salute di Donald Trump complessivamente è eccellente: lo ha detto il controammiraglio Ronny L. Jackson, medico della Casa Bianca, in un briefing sul primo checkup medico del presidente effettuato venerdì scorso.

Anche la salute cardiaca è eccellente, ha aggiunto l'ufficiale medico, secondo cui Trump ha fortissime probabilità di completare il suo mandato senza problemi medici. Jackson ha fornito nel corso del briefing alcuni dati della visita: il presidente pesa 239 libbre (108,4 kg) mentre la sua pressione del sangue è 122/74.

Donald Trump ha superato "estremamente bene" anche gli esami cognitivi (30 su 30), ha detto il medico. Se ci fosse stata la presenza dell'Alzheimer o di altri problemi mentali, ha aggiunto, i test lo avrebbero rivelato.

Donald Trump ha "geni incredibilmente buoni" e "un sacco di energia e forza", ha detto ancora il controammiraglio Ronny L. Jackson. Quando un reporter ha chiesto come faccia Trump ad essere così in forma se mangia cibo del McDonald's, beve Diet Cokes e non fa mai esercizio fisico, Jackson ha risposto così: "è quello che si chiama genetica. Non so. Alcune persone hanno grandi geni. Ho detto al presidente che se avesse fatto una dieta più salutare negli ultimi 20 anni avrebbe potuto vivere sino a 200 anni". Donald Trump, ha rivelato anche il medico, dorme dalle quattro alle cinque ore a notte