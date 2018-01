Iraq: 38 morti e oltre 100 feriti in attentati a Baghdad

Si aggrava a 38 morti e oltre cento feriti il bilancio del duplice attentato compiuto a Baghdad, secondo quanto riferiscono media panarabi che citano fonti del ministero degli interni iracheno. In precedenza si era riferito di 25 uccisi e decine di feriti. L'attentato è avvenuto nella centralissima piazza Tayaran.

La piazza si trova vicino al parco Umma, che la separa dalla Piazza Tahrir, dove da quattro anni si svolgono quasi ogni venerdì manifestazioni di protesta contro la corruzione e la carenza di servizi pubblici. Il maggiore generale Saad Maan ha detto che il duplice attacco è avvenuto durante l'ora di punta nella piazza Tayran ed e' stato realizzato da due attentatori suicida. Per il momento l'attentato non e' stato rivendicato, ma le autorità non escludono che si tratti dell'Isis.

Gli attacchi di oggi sono avvenuti dopo che, sabato, un altro attentato sulla Piazza Adan, nel nord di Baghdad, aveva provocato 8 morti e 10 feriti, segnando una ripresa degli attacchi terroristici nella capitale irachena dopo diverse settimane di calma. In passato l'Isis ha rivendicato molti attacchi simili, compiuti soprattutto contro quartieri sciiti.