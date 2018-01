Coree: Nord invierà orchestra a Giochi

La Corea del Nord invierà al Sud la Samjiyon Orchestra con 140 persone per tenere concerti a Seul e a Gangneung durante le Olimpiadi invernali di PyeongChang del 9-25 febbraio. E' il risultato dell'incontro tecnico sul tema tenuto oggi al villaggio di Panmunjom dalle delegazioni di Pyongyang e Seul, in base a una nota congiunta. Gangneung si trova 240 km a est dalla capitale e ospiterà le specialità su ghiaccio dei Giochi. La Samjiyon Orchestra è conosciuta per la performance dei canti lirici tradizionali Arirang.