Trump non invitato a nozze Harry-Meghan

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Donald Trump non dovrebbe essere invitato al matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle previsto il prossimo 19 maggio. E' quanto riferisce una fonte della Casa reale, citata dal Daily Mail.

"Anche se la lista ufficiale degli invitati non è stata ancora annunciata, non c'è nessun motivo per cui Trump dovrebbe essere invitato", spiega la fonte.

La notizia del tabloid giunge dopo che il presidente Usa ha annullato la visita prevista il mese prossimo a Londra durante la quale avrebbe inaugurato la nuova ambasciata americana nel Regno Unito.