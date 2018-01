Frane in California, vittime sono 18

Un uomo di 87 anni è la diciottesima vittima degli smottamenti che hanno colpito la California. Lo sceriffo della contea di Santa Barbara Bill Brown ha detto che Joseph Bleckel è stato trovato morto in casa dai soccorritori. In precedenza era stato dato per disperso. Nella lista delle persone di cui non è stato accertato il destino restano sei persone, tra i 2 e il 53 anni. Sono almeno 4 i bambini vittime accertate del disastro.