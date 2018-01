Arabia Saudita: donne oggi allo stadio

Oggi per la prima volta le donne saranno ammesse negli stadi in Arabia Saudita. La notizia viene riportata da Arab News. La decisione era stata annunciata lo scorso 29 ottobre, nell'ambito del processo di riforme avviate dal giovane principe ereditario Muhammad ben Salman.

L'Autorità Generale dello Sport saudita ritiene che le donne occuperanno 7.500 posti nel settore a loro riservato nello stadio internazionale di re Fahd a Riad.

Allo stesso tempo, il capo della Federazione Saudita per i Media Sportivi, Raja Al Sulami, ha fatto sapere che 14mila posti sono stati riservati alle donne nello stadio di Gedda.