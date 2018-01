Meghan chiude i suoi profili social: è il protocollo reale

La futura sposa di Harry chiude i suoi profili social. Kensington Palace ha confermato che Meghan Markle, la fidanzata del principe, ha chiuso i suoi social media in linea con la tradizione reale. L'americana ha chiuso i suoi account Facebook, Twitter e Instagram.

Il palazzo ha riferito che Meghan "è grata a tutti coloro che hanno seguito i suoi account sui social media nel corso degli anni", ma "non ha usato questi account per un po 'di tempo". Nessuna preoccupazione, tuttavia, per gli osservatori dei royal. Kensington Palace ha degli account propri. L'attrice statunitense e il nipote della regina si sposeranno il 19 maggio al Castello di Windsor.