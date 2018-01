Sudafrica: 200 feriti in incidente treno

"Circa 200 persone sono rimaste ferite stamattina" nel deragliamento di un treno passeggeri alla periferia est di Johannesburg, in Sudafrica. Lo riferisce il sito del servizio di pronto intervento sanitario privato Er24.

Alla stazione Geldenhuys, nel quartiere di Germiston, "uno dei convogli è deragliato", precisa il sito che indica "tra leggere e medie" il tipo di ferite riportate dai passeggeri.

"Fortunatamente non vi sono state vittime", annuncia Er24.

L'incidente segue di pochi giorni quello avvenuto giovedì scorso sempre in Sudafrica, nel Free State, in cui "almeno 19 persone" sono morte per lo scontro fra un treno e un camion sui binari, come ricorda il sito dal sito "Ewn" fornendo il più recente bilancio di vittime. I feriti del disastro, avvenuto circa 180 km a sud-ovest di Johannesburg, erano stati circa 260