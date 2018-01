Siria: offensiva su Idlib, fuga civili

(ANSA) - BEIRUT, 7 GEN - Le forze di Damasco e le milizie loro alleate hanno iniziato un'offensiva sulla zona di Idlib, nel nord-ovest, la più grande in Siria ancora in mano ai ribelli anti-regime, compresa al Qaida, dopo la recente dichiarazione della sconfitta dell'Isis.

Come risultato migliaia di civili sono ora in fuga verso nord, verso il confine turco, dove vigono temperature freddissime.