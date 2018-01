Gaza: Unrwa, nessuna notizia stop fondi

''L'agenzia dell'Onu di assistenza ai profughi palestinesi Unrwa non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale circa un congelamento dei fondi di aiuto a suo favore'': lo ha dichiarato oggi all'ANSA il suo portavoce Adnan Abu Hasna riferendosi alle informazioni apparse nei giorni scorsi relative ad un congelamento da parte degli Usa di 125 milioni di dollari ancora in fase di esame.

''Gli abitanti di Gaza non possono fare a meno dei nostri servizi', ha aggiunto.