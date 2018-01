Macron, ora impensabile Turchia in Ue

Il presidente francese Emmanuel Macron, nella conferenza stampa con il turco Recep Tayyip Erdogan a Parigi, ha evidenziato i "disaccordi sulle nostre rispettive visioni delle libertà individuali". "E' importante che la Turchia resti ancorata alla Convenzione europea dei diritti umani", ha insistito il presidente, secondo cui l'attuale contesto non permette "alcun progresso" in termini di adesione di Ankara all'Ue. "E' evidente che dobbiamo uscire dall'ipocrisia secondo cui si possono aprire nuovi capitoli (nel processo di integrazione Ue): non è vero", ha detto.