Egitto: impiccati 4 militanti per un attentato del 2015

(ANSA-AP) - IL CAIRO, 2 GEN - Quattro militanti islamici condannati a morte da un tribunale militare egiziano per un attentato dinamitardo del 2015, in cui morirono tre cadetti e sei altri rimasero feriti, sono stati impiccati oggi in una prigione di Alessandria.

Sale così a 19 il numero dei militanti islamici messi a morte in Egitto nell'ultima settimana, dopo l'esecuzione il 26 dicembre di 15 militanti condannati alla pena capitale per un attacco contro una postazione militare nel Sinai del 2013 in cui morirono nove soldati. (ANSA-AP).