Russia: Corte Suprema boccia ricorso di Navalni su elezioni

La Corte Suprema della Russia ha giudicato "legittimo" il rifiuto da parte della Commissione Elettorale Centrale di ammettere il blogger e oppositore Alexei Navalni alle elezioni presidenziali del 2018. Lo riferisce la Tass. "Il ricorso di Navalni contro la decisione della Commissione Elettorale Centrale è stato respinto", ha annunciato il giudice. Alexei Navalni andrà in appello contro la decisione della Corte Suprema russa, che oggi ha respinto il suo ricorso che di fatto lo ha escluso dalle presidenziali del 2018. Lo ha detto a Interfax il legale di Navalni, precisando che presenterà ricorso "anche presso la Corte Europea per i Diritti Umani". "Contesteremo la decisione di oggi della Corte Suprema nelle corti di appello", ha detto l'avvocato Ivan Zhdanov. "Lo stato russo ha violato diversi articoli della Convenzione europea sui Diritti Umani, compreso quello di avere un giusto processo".

"C...o che sorpresa!". Il blogger e oppositore Alexei Navalni ha commentato così su Twitter la decisione di oggi della Corte Suprema di bocciare il suo ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, che di fatto lo ha escluso dalla corsa al Cremlino di marzo 2018. "Ho tre valutazioni da fare", ha scritto Navalni. "1: KMBY (slang russo traducibile appunto con l'espressione 'c.... che sorpresa!', ndr). 2: questi giudici andrebbero giudicati loro stessi. 3: sciopero delle urne, non riconosciamo elezioni prive di competizione".