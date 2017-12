Raid Israele dopo i razzi da Gaza

In seguito all'attacco contro villaggi israeliani di frontiera nel Neghev, Israele ha subito reagito colpendo nella striscia di Gaza "due obiettivi terroristici" palestinesi, ricorrendo a carri armati e a velivoli. Lo riferisce un portavoce militare. Da Gaza si apprende nel frattempo che echi di esplosioni sono stati uditi nella zona centrale della Striscia, non lontano dal campo profughi Nusseirat. Non ci sono vittime.