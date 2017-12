Da Ny a Rio tutto pronto per 2018, ma festa blindata

Il countdown per il Capodanno e' iniziato. Da una parte all'altra del mondo ci si prepara e brindare all'arrivo del nuovo anno ma non senza qualche timore, con lo spettro del terrorismo che fara' della notte di San Silvestro una delle piu' blindate di sempre. Sotto strettissima sorveglianza sono soprattutto le capitali mondiali, prima fra tutte New York, nel 2017 vittima di tre attentati, l'ultimo solo lo scorso 11 dicembre, e dove oltre un milione di persone si ritrovera' a Times Square per far festa.

L'area sara' circondata da agenti armati e da molti poliziotti addestrati per fermare eventuali kamikaze, la preoccupazione piu' grande.

Ma l'allerta e' massima anche a Londra, Parigi, Roma, dove nonostante tutto milioni di persone passeranno comunque la notte di San Silvestro in strada. * SYDNEY. Si dice che tutti almeno una volta dovrebbero regalarsi un Capodanno nella citta' australiana che vanta uno spettacolo imperdibile, con i fuochi d'artificio sulla baia con l'iconico sfondo del teatro dell'Opera e il Sydney Harbour Bridge. E' anche estate, e festeggiare sulla spiaggia e' certamente un valore aggiunto.

* HONG KONG. Spettacolo di fuochi d'artificio anche nella citta' che gia' ogni sera propone uno show di luci mozzafiato che illumina a giorno il Victoria Harbour. Ma per la notte dell'ultimo dell'anno si fanno le cose in grande, con una proiezione sul Convention and Exhibition Center e i fuochi di artificio che dureranno una decina di minuti. Lo spettacolo sara' visibile da ogni angolo della citta'.

* NEW YORK. Sara' una notte di freddo polare, con la colonnina di mercurio che scendera' fino a -12 e la temperatura percepita ancora piu' rigida per via del vento. Nonostante cio' oltre un milione di persone si riunirà in una blindatissima Times Square, e con gli occhi puntati in alto osserverà la famosa sfera di cristallo scendere giu' come accade da 113 anni.

Poi esplodera' la festa tra le mille luci dell'iconica piazza simbolo della Grande Mela sulle note di 'New York New York'. A premere il bottone per il countdown Tarana Burke, fondatrice di #metoo, il movimento che ha rotto il silenzio sulle molestie contro le donne.

* RIO DE JANEIRO. Qui si gode il caldo e lo spettacolo della notte di Capodanno sulla spiaggia di Copacabana, pronta ad intrattenere anche qui una folla enorme con spettacoli musicali e fuochi d'artificio. Attesa una marea umana di circa 3 milioni di persone. Anche a Rio eccezionali misure di sicurezza, con quasi 13 mila agenti in servizio e la mobilitazione della polizia militare. * LONDRA. Il copione dei fuochi d'artificio si ripete anche nella capitale britannica. Lo spettacolo avra' come sfondo il Coca Cola London Eye, la famosa ruota panoramica sulla riva sud del Tamigi tra il Ponte di Westminster e l'Hungerford Bridge. La citta' sara' tuttavia in stato di massima allerta dopo i recenti attacchi terroristici e dopo che l'Isis in un video propaganda, ha promesso un San Silvestro infernale.