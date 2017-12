Turchia: arrestati 38 sospetti dell'Isis

Trentotto sospetti membri dello Stato islamico sono stati arrestati dalla polizia antiterrorismo turca, nella provincia nordoccidentale di Bursa, mentre si rafforzano le misure di sicurezza in vista del Capodanno. Lo riferisce l'agenzia Anadolu.

I sospetti, tra cui diversi siriani, sono stati arrestati in blitz simultanei nelle case della zona alle prime ore di stamani.

L'anno scorso un uomo armato fece irruzione in una discoteca di Istanbul, nella notte di Capodanno, sparando e uccidendo 39 persone. Quest'anno le autorità hanno cancellato diverse celebrazioni pubbliche per le strade di Istanbul.