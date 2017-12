Neve e gelo a Londra,cancellati 100 voli

Sono bastati, ancora una volta, un po' di neve e il ghiaccio per causare gravi disagi negli aeroporti londinesi, in particolare Stansted e Luton, dove sono stati cancellati più di 100 voli. Secondo Sky News, la notte scorsa centinaia di passeggeri sono stati costretti a dormire nell'aeroporto di Stansted in attesa di prendere il loro aereo. Sono stati colpiti in particolare i servizi di Ryanair ed Easyjet. Come accaduto in altri casi simili, la rabbia dei passeggeri è stata riversata sui social media con forti accuse rivolte ai due vettori low cost che non avrebbero fornito adeguata assistenza ai tanti che cercavano informazioni. Uno fra gli 'hashtag' più usati su Twitter è stato '#shameonyou ', "vergognatevi", rivolto alle compagnie aeree.

Secondo il Met Office, le temperature rigide continueranno anche nelle prossime ore causando nuovi problemi ai trasporti nel Regno Unito, dall'Inghilterra alla Scozia fino all'Irlanda del Nord.