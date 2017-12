Zimbabwe: un militare 2/o vicepresidente

Il nuovo presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha designato un altro ex militare come suo secondo vicepresidente. Si tratta di Constantino Chiwenga, dimessosi pochi giorni fa dalle forze armate proprio per poter ottenere l'incarico di governo.

Chiwenga aveva guidato il golpe 'bianco' delle forze armate che aveva costretto al ritiro il 93enne presidente Robert Mugabe, dopo 37 anni di potere. L'altro vice presidente nominato da Mnangagwa è Kembo Mohadi, un ex ministro.

Insieme a Chiwenga però, sono molti gli ex militari entrati a far parte del nuovo esecutivo, cosa che pone molti interrogativi alla comunità internazionale e agli osservatori che monitorano la situazione nello Zimbabwe.

Per cercare di tranquillizzare, il nuovo comandante delle forze di difesa Valerio Sibanda, nei giorni scorsi aveva dichiarato che "la situazione nel Paese è tornata normale" e "a poco a poco" i militari ridaranno autorità e potere alla polizia.